SG Mettlach-Merzig Ein Joker rettet Mettlach in letzter Sekunde

Samstag-Nachmittag, Villeroy-&-Boch-Stadion in Mettlach: In der Partie der Fußball-Saarlandliga zwischen der SG Mettlach-Merzig und dem SC Halberg Brebach läuft die 93. Minute. Vor 150 Zuschauern führen die Gäste mit 2:1. Den Gastgebern droht die vierte Niederlage in Folge. Doch dann setzt sich der eingewechselte Routinier Peter Lauer noch einmal durch und bedient den in der Mitte lauernden Marcel Lorig. Lorig, der zehn Minuten vor Schluss ebenfalls eingewechselt worden war, hat freie Schussbahn – und befördert die Kugel aus zehn Metern zum 2:2-Endstand ins Netz.