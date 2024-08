SG Mettlach-Merzig Engeldinger lässt den Knoten platzen

Riesiger Jubel bei den Fußballern der SG Mettlach-Merzig: Am Samstag empfing die noch punktlose SG in der Saarlandliga die DJK Ballweiler-Wecklingen. Nach 64 Minuten stand es im Mettlacher Stadion bei sommerlicher Hitze 1:1-Unentschieden. Dann setzte SG-Mittelfeldspieler Lukas Schaller mit einem Steilpass seinen Teamkollegen Aaron Engeldinger, der im Sprint Richtung gegnerisches Gehäuse gestartet war, in Szene. Engeldinger tauchte frei vor Gäste-Torhüter Cedric Kiefer auf – und überwand diesen zum 2:1-Endstand.