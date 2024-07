SG Marpingen-Urexweiler Wann bei der SG die Welt in Ordnung ist

„Grundsätzlich war die Pause zu kurz. Eine Regeneration für die Spieler war kaum möglich. Das müsste mal vom Verband grundlegend überdacht werden“, kritisiert Sören Recktenwald von Saarlandliga-Absteiger SG Marpingen-Urexweiler – und ergänzt: „Aber dieser Problematik haben sich ja alle Mannschaften stellen müssen.“ Recktenwald geht in sein zweites Jahr als Spielertrainer. Da Co-Trainer Norman Scherer sich mehr auf seine Aufgabe im Spielausschuss konzentriert, trägt er nun die alleinige Verantwortung. „Ob ich spiele, werde ich dann sehen“, sagt der 35-Jährige. Er geht mit einem kleinen Kader in die Saison in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost. Die beginnt für den Absteiger an diesem Sonntag, 28. Juli, um 15.30 Uhr mit der Partie beim Aufsteiger SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf.