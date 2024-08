SG Marpingen-Urexweiler Klos führt Marpingen mit Doppelpack zum Sieg

Und die zahlt bisweilen noch Lehrgeld. Nach 17 Minuten ging Scheuern-Steinbach/Dörsdorf mit 1:0 in Führung. Ein langer Ball flog in den Strafraum der Gäste. Im Gewühl versuchte Scheuerns Angreifer Niklas Ramminger, an die Kugel zu kommen. Gäste-Abwehrspieler Marius Jung wollte die Situation bereinigen und verlängerte den Ball unglücklich in den eigenen Kasten. Doch die Führung des Aufsteigers hielt aber nur 120 Sekunden. Dann zog Gästespieler Elias Dewes aus 25 Metern ab – und der Ball schlug zum 1:1-Ausgleich im Torwinkel ein (19. Minute). „Ein Traumtor – und das hat uns hart getroffen. Bis zur Halbzeit hat bei uns dann nichts mehr gestimmt“, meinte Schärf.