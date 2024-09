SG Erbach Für die SG Erbach kommen jetzt die Gradmesser

Die SG Erbach hat in der Fußball-Landesliga Ost als Tabellenvierter mit 19 Punkten bislang gut abgeliefert. „Klar, bisher dürfen wir auf jeden Fall mit unserem Abschneiden zufrieden sein. Allerdings folgen nun die richtigen Gradmesser. Erst danach können wir in etwa abschätzen, was in dieser Saison für uns möglich ist“, sagt Innenverteidiger Lukas Emich vor dem Heimspiel an diesem Sonntag um 15 Uhr gegen Spitzenreiter FC Palatia Limbach II.