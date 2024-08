Fußball-Verbandsliga Nord-Ost Warum eine Niederlage Mut macht

„Der VfB Theley hat andere Ansprüche als wir – aber dafür habe ich keinen Unterschied gesehen. Wir können als Aufsteiger in der Liga mithalten. Wir können über 90 Minuten marschieren. Und das hat man heute gesehen.“ Christian Jung war zufrieden. Dabei hatte seine Mannschaft eine Niederlage kassiert. Der Fußball-Verbandsligist SG Bostalsee hat am vergangenen Mittwoch vor mehr als 300 Zuschauern gegen den VfB Theley in der Nachspielzeit alles nach vorne geworfen. Doch nach 96 Minuten stand für den Aufsteiger eine 1:2 (0:1)-Heimniederlage zu Buche, die Trainer Jung aber Mut für die kommenden Aufgaben macht.