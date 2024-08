Nach Rückstand dreht der Aufsteiger auf Die SG Bostalsee feiert an der Kirmes den ersten Sieg

Es war überhaupt der erste Sieg für einen Aufsteiger in dieser Klasse in der laufenden Saison. „Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir die Spiele gegen die Mitaufsteiger und gegen Mannschaften, die unsere Kragenweite haben, gewinnen“, hatte SG-Trainer Christian Jung vor der Partie gesagt. Doch mit diesem Druck kam sein Team in den ersten 20 Minuten der Partie noch nicht klar. „Wir waren viel zu nervös“, gab Jung zu. Bei eigenem Ballbesitz seien seine Spieler nicht zielstrebig genug in der Vorwärtsbewegung gewesen. Biesingen präsentierte sich offensiv gefällig, konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen. Die größte Möglichkeit zum Führungstreffer für die Heim-Mannschaft vor dem Seitenwechsel besaß Stürmer Leon Gisch. Nach einem präzisen Zuspiel von Julian Pilger schob er die Kugel nur knapp am Pfosten vorbei (33. Minute).