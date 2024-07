SF Köllerbach SF Köllerbach wollen wieder jubeln

In der zurückliegenden Saison bewegten sich die SF so ein wenig zwischen Himmel und Hölle. In der Hinrunde spielten sie stellenweise tollen Fußball und erzielten spektakuläre Tore. Nach der Hälfte der Partien waren die Rot-Schwarzen Tabellen-Dritter, mit Tuchfühlung zur Spitze. Doch dann ging gar nichts mehr. In der Rückrunden-Tabelle belegte das Team um Trainer Mergim Kuqi und Spielertrainer Jan Issa mit zehn Punkten den letzten Platz. In der Endabrechnung landeten die SF auf Rang zehn.