SF Köllerbach Der angeschlagene Toptorjäger fiebert dem Topspiel entgegen

Spitzenreiter SF Köllerbach erwartet an diesem Freitag, 13. September, in der Fußball-Saarlandliga den direkten Verfolger FSV Jägersburg. Der Tabellenführer hofft im Topspiel auf Tore von Spielertrainer Jan Issa. Der 32-Jährige schleppt sich jedoch angeschlagen durch die Runde. In der vergangenen Saison zerlegte er gegnerische Abwehrketten reihenweise: Issa gelangen 34 Treffer in 33 Einsätzen. Damit sicherte er sich mit großem Vorsprung den Titel des Torschützenkönigs vor Matthias Krauß von Meister FV Eppelborn (23 Tore) und Björn Recktenwald von Schlusslicht SG Marpingen-Urexweiler, der 21 Mal traf.