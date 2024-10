Partie gegen Borussia Neunkirchen Völlig verrückte Schlussphase – Erst später Frust und dann noch späterer Jubel beim SC Reisbach

Reisbach · Was für eine Achterbahn-Fahrt der Gefühle in der Nachspielzeit. Erst geriet Fußball-Saarlandligist SC Reisbach im heimischen Sportpark Lohwiese gegen Borussia Neunkirchen in Rückstand, aber dann gelang doch noch der Ausgleich. Alles zur kuriosen Schlussphase.

07.10.2024 , 20:15 Uhr

Sebastian Saia, Reisbachs Trainer, schlägt sich die Hände vors Gesicht. Sein Team ließ in der Schlussphase viele Chancen aus und geriet dann sogar in Rückstand. Am Ende aber konnte sich Saia doch – zumindest ein bisschen – freuen. Foto: Oliver Altmaier

Von Philipp Semmler