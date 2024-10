Fußball-Saarlandliga Wohlschlegel lässt Reisbach jubeln

Der FV Schwalbach hat am Mittwoch in der Fußball-Saarlandliga seine dritte Niederlage in Serie kassiert. Der SC Reisbach konnte dagegen dank eines Doppelpacks von Nils Wohlschlegel über einen Auswärtssieg jubeln. Reisbach siegte vor 100 Zuschauern in Jägersfreude bei der SV Elversberg II mit 2:1 (2:0). „Das war für uns sehr wichtig, denn so fühlt sich das 0:0 gegen die SG Mettlach-Merzig vom Sonntag viel besser an. Denn wir haben binnen weniger Tage einen Konkurrenten auf Abstand gehalten und einen anderen bezwungen“, erklärte SC-Trainer Sebastian Saia.