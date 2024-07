Fußball-Saarlandliga Jubel über den ersten Sieg seit 13 Jahren

Der SC Reisbach hatte in der Saison 2011/2012 in der damaligen Landesliga Südwest mit 2:1 in Schwalbach gewonnen. Danach trafen die beiden Clubs nur noch in der Spielzeit 2016/2017 in der Verbandsliga und in der vergangenen Saison in der Saarlandliga aufeinander. Die beiden Duelle in der vergangenen Saison entschied der FV Schwalbach mit 6:0 und 3:1 zu seinen Gunsten.