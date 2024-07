SC Brebach gegen FC Rastpfuhl Zwei Aufsteiger im Saarbrücker Stadtderby gefordert

In der Verbandsliga Süd-West trafen der SC Halberg Brebach und der FC Rastpfuhl am 33. Spieltag der zurückliegenden Spielzeit aufeinander. Die Partie ging mit 2:1 an die Hausherren. Nun treffen beide Teams wieder aufeinander - in der Saarlandliga.

Foto: Mervan Rostam / Sportfotografie Rostam