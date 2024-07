Fußball-Oberliga Wenn der Ex-Spieler als Trainer kommt

Zum Start gibt es gleich eines von nur wenigen Saar-Derbys in dieser Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Der FV Diefflen erwartet an diesem Samstag um 15 Uhr den Aufsteiger FV Eppelborn. „Wir freuen uns, dass wir zu Hause starten. Und dass wir am Anfang gleich ein Derby haben, ist super“, sagt Thomas Hofer. Der 41-Jährige geht in seine 14. Saison als Trainer beim FV – und trifft zum Auftakt auf einen Übungsleiter-Kollegen, der zwischen 2013 und 2015 als Spieler unter ihm für Diefflen auf dem Feld stand: Der 31 Jahre alte Philipp Häfner, der bis Ende 2023 Co-Trainer beim luxemburgischen Erstligisten Titus Petange war, hat beim Aufsteiger die Nachfolge von Sebastian Kleer angetreten. Der Meister-Trainer ist zu Verbandsligist Hellas Bildstock gewechselt.