Saarschleifen Bike + Run Daubermann wieder „voll auf der Höhe“

„Der Titel beweist, dass ich wieder voll auf der Höhe bin“, sagt Leonie Daubermann stolz. „Ich bin super zufrieden.“ Die 98 Kilometer, die ihr bei den Wettkämpfen in Orscholz abverlangt wurden, schafft sie in 4:31.33,17 Stunden. Dass die Sportlerin, die bislang vor allem im Cross-Country viele Erfolge eingefahren hat, verletzungsbedingt von der Teilnehmerliste beim Weltcup in Malta gestrichen wurde, machte ihr einiges zu schaffen. Doch der Gewinn der Meisterschaft kann sie zumindest etwas über diese Enttäuschung hinwegtrösten – ebenso wie die Gewissheit, einen Vorsprung von 1,29 Minuten vor der zweitplatzierten Lia Schrievers herausgeholt zu haben. „Ich werde in diesem Jahr noch ein paar kleinere Rennen fahren“, kündigt sie wenige Stunden später bei der Siegerehrung an, frisch gestärkt und erholt von den Strapazen des Rennens.