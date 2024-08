Saarlandmeisterschaft Über 100 Pferdesportler ritten um 13 Meister-Titel

Auch Elena Fickinger vom RFV Dreiländereck holte den Saarlandmeister-Titel. In ihrem ersten Jahr unter Junioren-Dressurreitern steigt die 16-Jährige weiterhin in den Sattel ihres Ponys Daruby. Üblicherweise wechseln Junioren-Reiter auf Großpferde. Meist wird der Umstieg schon wegen der Körpergröße, die die Jugendlichen bis zu ihrem 16. Lebensjahr erreicht haben, notwendig, wenn sie für die maximal 1,49 Meter großen Ponys zu groß geworden sind. Doch Fickinger passt nach wie vor auf ihr Erfolgspony, mit dem sie bereits Saarlandmeister-Titel gewann. Der 1,48 Meter kleine Daruby setzte sich in Heiligenwald gegen Großpferde in der Junioren-Wertung durch. Fickinger holte mit ihm den Titel in der die M**-Dressur.