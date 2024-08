SV Rot-Weiß Hasborn „Wir haben noch viel Arbeit vor uns“

Im kommenden Spiel seiner Mannschaft wäre Heiko Wilhelm, Trainer des Fußball-Saarlandligisten SV Rot-Weiß Hasborn, sicher mit einem 0:0 zufrieden. Denn sie empfängt an diesem Dienstag, 6. August, um 18.30 Uhr den Drittligisten 1. FC Saarbrücken zu einem Testspiel. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Clubs seit einem Saarlandpokal-Duell am 2. Oktober 2019. Das ist vielen Fans beider Mannschaften noch in bester Erinnerung. Außenseiter SV Hasborn führte bis zur 87. Minute vor etwa 1200 Zuschauern mit 2:0, musste sich dann aber nach einer spektakulären Schlussphase noch mit 2:3 geschlagen geben.