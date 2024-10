„Das ist natürlich sehr frustrierend“ 17 wilde Minuten – Wie die SG Mettlach-Merzig erst die Ordnung, dann das Spiel verloren hat

Lange sah es so aus, als sollte der neue Trainer des Fußball-Saarlandligisten SG Mettlach-Merzig, Patrick Heinz, am Mittwoch über den ersten Sieg unter seiner Regie jubeln können. Doch stattdessen gab es am Ende nach zuvor zwei Unentschieden sogar die erste Niederlage seit Heinz, der zuvor ein Gespann mit Michael Burger bildete, alleine verantwortlich ist.