FSV Jägersburg Jägersburger nutzen eiskalt ihre Chancen

Es läuft rund beim FSV Jägersburg. Der Fußball-Saarlandligist hat am Samstag vor etwa 130 Zuschauern zu Hause gegen den TuS Herrensohr mit 4:0 (2:0) gewonnen. In den ersten 20 Minuten machten die Jägersburger viel Druck. Folgerichtig gingen sie in Führung. Johannes Marchetti spielte einen Steilpass auf Salif Cissé, der mit einem Acht-Meter-Schuss aus halbrechter Position in der 16. Minute das 1:0 erzielte. Die Gäste fanden nach dem Rückstand etwas besser in die Partie. Jägersburgs Schlussmann Joshua Blankenburg wurde kurz darauf von Jodi Daoud zu einer Glanzparade gezwungen – der Herrensohrer hatte aus zehn Metern abgezogen.