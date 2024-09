Das A und O ist die Defensivarbeit Im Moment passt es einfach: FV Schwalbach feiert dritten Sieg in Folge

Schwalbach · Die Fußballer des FV Schwalbach haben am Sonntag in der Saarlandliga den dritten Sieg in Serie gefeiert. Der FV siegte vor 300 Zuschauern zu Hause gegen Mettlach-Merzig mit 3:0. Justin Mayan war an allen drei Treffern beteiligt, Marcel Boschet an zwei Toren

16.09.2024 , 12:37 Uhr

Ein Joker, der sticht: Marcel Boschet (rechts) wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt, bereitete ein Tor vor und traf einmal selbst. Foto: Oliver Altmaier

Von Philipp Semmler