32. Spieltag Für welche Teams in der Saarlandliga es um den Titel geht – und für welche um den Abstieg

SV Hasborn – Spvgg. Quierschied 2:1

(1:0). In der fünften Minute foulte Quierschieds Luca Sesar Gegenspieler Niclas Scholl. Den Strafstoß verwandelte Christian Lensch zur 1:0-Führung. In der 27. Minute zirkelte Lensch einen Freistoß an die Latte. Drei Minuten nach der Pause

drang Steffen Lenhardt in den Strafraum ein und beförderte das Leder aus spitzem Winkel zum 2:0 ins Netz. Fünf Minuten danach sah Gäste-Kapitän Johannes Reichrath nach einem Foul an Lensch die rote Karte. Trotz Unterzahl verkürzte Quierschied durch Lukas Mittermüller, der nach einer Hereingabe von Fabio Pelagi traf, noch auf 1:2. Tore: 1:0 Lensch (5., FE), 2:0 Lenhardt (48.), 2:1 Mittermüller (62.).