Saar 05 Saarbrücken Warum Seibert bei Saar 05 jetzt viele verlängerte Arme hat

Geht die Erfolgsserie des Fußball-Saarlandligisten Saar 05 Saarbrücken im Duell zweier Traditionsclubs weiter? An diesem Freitag um 18.30 Uhr sind die St. Johanner im Ellenfeldstadion bei Borussia Neunkirchen zu Gast. Die Saarbrücker sind in der neuen Saison noch unbesiegt. Sieben Punkte sammelte die Mannschaft von Trainer Timon Seibert in den ersten drei Spielen in der englischen Woche zum Saisonstart. „Das war also eine gute Woche für uns. Meine Mannschaft ist aber auch gut. Und unsere große Stärke in dieser Saison ist der Zusammenhalt. Charakterlich sind bei den Neuzugängen einige Glücksgriffe dabei“, freut sich der dienstälteste Übungsleiter der Liga, der seit 2008 im Amt ist.