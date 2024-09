RW Schaumberg Auch eine überraschende Rückkehr hilft nicht

Eigentlich war die Rückkehr des am Knie operierten Christoph Holz erst für November geplant. Am Sonntag tauchte der Spielertrainer des Handball-Oberligisten RW Schaumberg aber überraschend im Trikot beim Aufwärmen in der Theleyer Sport- und Kulturhalle auf. Doch auch der Kurzauftritt im Spiel – samt sieben Toren – half seinem Team nicht wirklich. Vor 150 Zuschauern unterlagen die Oberliga-Handballer von RW Schaumberg dem TuS Brotdorf mit 24:29 (12:16). „Ich wollte nur mal testen. Aber es ist noch zu früh“, gestand Holz nach seinem Einsatz.