Ringen Die KSG Erbach lebt und wächst wieder

Erbach In den vergangenen Jahren war es um die Ringer der KSG Erbach immer ruhiger geworden. Einst eine Ringer-Hochburg des Saarlandes ist es nun schon sechs Jahre her, dass der Verein mit einer Aktiven-Mannschaft am Ligen-Betrieb teilgenommen hat. In jener Saison 2017 wurden die Erbacher in der Oberliga Vorletzter. Nicht nur deshalb sind die Erinnerungen an die Abschiedssaison keine guten. Die KSG musste zahlreiche Kämpfe aus Personalmangel absagen.