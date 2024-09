Gold-Coup in Australien Saarländer holt Gold und wird Jugend-Weltmeister im Rettungsschwimmen

Im Finale am Samstag erwischte Baumann bei strahlendem Sonnenschein im Westen von Australien einen hervorragenden Start, tauchte bei der Hälfte des Beckens als Erster hinab, um die am Boden platzierte Puppe aufzunehmen – und ließ sich den Vorsprung im Endspurt trotz harter Gegenwehr nicht mehr abjagen. In 29,48 Sekunden siegte Baumann, der für die DLRG-Ortsgruppe Völklingen und die Wassersportfreunde Zweibrücken schwimmt, am Ende doch deutlich vor dem australischen Lokalmatador Riley Brennan, der in 29,91 Sekunden gut vier Zehntel langsamer unterwegs war.