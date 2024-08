Renntag in Güdingen Warum an einem Werktag geritten wird

Nach dem geglückten Saisonstart am 29. Juni, als der 227. Renntag auf der Bahn in Güdinger neben arrivierten Reitern zahlreiche Besucher anzog, blicken die Verantwortlichen des Saarbrücker Rennclubs gespannt auf die zweite Veranstaltung des Jahres. Der traditionelle August-Renntag geht nicht wie gewohnt am Feiertag Mariä Himmelfahrt über die Bühne, sondern einen Tag später – an diesem Freitag, 16. August. Der Grund: Mit Pari Mutuel Urbain hat sich ein Anbieter von Pferdewetten eingeklinkt. Die Rennen in Saarbrücken werden in Frankreich übertragen und können entsprechend bewettet werden.