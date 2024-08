Ab auf’s Rad: Die Organisatoren des RV Blitz Oberbexbach laden an diesem Sonntag, 4. August, zu einem Radsport-Tag ein. Dabei bieten sie Touren für Mountain- und Gravelbiker, also Geländeradfahrer, und für Rennfahrer an. Start- und Ziel ist das Sportheim des SV Bexbach auf der Heide.