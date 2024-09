SC Reisbach Houy raubt Merchweiler den Sieg

Am Mittwoch fehlte Routinier Christian Houy vom Fußball-Saarlandligisten SC Reisbach seiner Mannschaft noch im Nachholspiel beim FC Rastpfuhl (2:3) berufsbedingt. Am Sonntag war er im Top-Spiel seines Teams beim SV Preußen Merchweiler wieder dabei – und rettete seiner Mannschaft mit einem Tor in der 93. Minute einen Punkt.