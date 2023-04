Fußball-Verbandsliga Marschiert Merchweiler Richtung Titel?

Stürzt der Spitzenreiter? Oder kann er einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft machen? Am Sonntag um 15.30 Uhr kommt es in der Fußball-Verbandsliga Nordost zum Gipfeltreffen zwischen Tabellenführer SV Preußen Merchweiler und Verfolger SG Marpingen-Urexweiler.