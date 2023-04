Poolbillard-Bundesliga Joker Altstadt bleibt Bundesligist

In der 1. Poolbillard-Bundesliga hat der PBC Joker Altstadt auch die allerletzten Zweifel am Klassenverbleib beseitigt. Am vorletzten Doppel-Spieltag der Saison setzten sich die Saarländer zunächst beim abgeschlagenen Schlusslicht BSV Dachau mit 4:2 durch. Die kleine Chance, sogar nach der Vizemeisterschaft zu greifen, ist allerdings deutlich schmaler geworden. Der PBC unterlag am Sonntag mit 1:5 bei der SG Johannesberg (ein Stadtteil von Fulda) mit 1:5. Altstadt ist nun Vierter. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten und Saar-Rivalen BV Brotdorf beträgt vor den letzten beiden Saisonspielen vier Punkte.