„Pferd und Mensch“ In St. Wendel geht’s um den Großen Preis

Springprüfungen bis hin zur schweren Klasse, Dressurprüfungen für Jungpferde, eine Fohlenschau sowie eine Gartenausstellung – all das wird in diesem Jahr bei „Pferd und Mensch“ in St. Wendel geboten. Vom 29. August bis 1. September öffnet das Gestüt Welvert auf dem ehemaligen Kasernen-Gelände in St. Wendel seine Tore für Pferdesportler und ebenso pferdebegeisterte Zuschauer.