Fußball-Saarlandliga Die FSG muss weiter zittern

Nach der 0:3 (0:1)-Niederlage am Freitagabend beim SV Rot Weiß Hasborn muss die FSG Ottweiler-Steinbach weiter um den Klassenverbleib in der Fußball-Saarlandliga zittern. Die FSG steht auf Platz 14 mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Rastpfuhl einen Rang dahinter. Es ist möglich, dass aus der Oberliga drei Saar-Vereine (SV Elversberg II, FSV Jägersburg und Hertha Wiesbach) in die Saarlandliga absteigen müssen. Wenn dieser Fall eintritt – und der Vizemeister der Saarlandliga nicht über die Aufstiegsrelegation den Sprung in die Oberliga schafft – ist dieser Rang 14 der erste Abstiegsplatz.