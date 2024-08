Sport und Freizeit Auch ein Olympia-Sieger fliegt in St. Wendel

Der Schwede Armand Duplantis hat bei den Olympischen Spielen in Paris seinen eigenen Stabhochsprung-Weltrekord auf 6,25 Meter verbessert und sich die Goldmedaille geholt. Auf Platz zwei landete der US-Amerikaner Sam Kendricks mit 5,95 Metern. Die Leichtathletik-Fans in St. Wendel dürften bei diesem Namen hellhörig geworden sein: Der Silbermedaillen-Gewinner von Paris hat 2021 mit einer Höhe von 5,70 Meter das erste internationale Stabhochsprung-Meeting auf dem St. Wendeler Schlossplatz gewonnen. Ein Jahr später war es der jetzige Olympiavierte Ernest John Obiena (5,90 Meter), der mit 5,86 Meter in der Kreisstadt am höchsten geflogen ist. Am kommenden Mittwoch, 14. August, ab 17.30 Uhr rammen Weltklasse-Stabhochspringer beim vierten City Jump wieder ihre Stäbe in den Einstichkasten und setzen zum Höhenflug an. Der Sieger von 2023 (5,87 Meter) und Olympiateilnehmer Piotr Lisek aus Polen hat dem Athleten-Manager Marc Osenberg seine Teilnahme in St. Wendel zwar abgesagt. Dafür hat der Leverkusener aber einen ebenso prominenten wie hochkarätig mit Medaillen dekorierten Athleten in die Kreisstadt locken können: Der Franzose Renaud Lavillenie, Olympiasieger 2012 in London, wird auf dem Schlossplatz über die Latte fliegen. Lavillenies Freiluft-Bestmarke steht bei 6,05 Metern.