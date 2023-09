Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Aufholjagd der Spvgg. Quierschied kommt zu spät

Am Mittwoch jubelten die Fußballer der Spvgg. Quierschied in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar noch über einen 3:2-Erfolg gegen den FC Karbach. Drei Tage danach zog der Aufsteiger nun am Samstag, 23. September, beim neuen Tabellen-Achten FV Dudenhofen mit 2:3 (0:2) den Kürzeren.