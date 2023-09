Spannende Partie in der Oberliga Quierschied scheitert nach großem Kampf gegen den Aufstiegsfavoriten Pirmasens

Quierschied · Starker Kampf, aber ein entscheidender Fehler: So könnte man das Spiel der Sportvereinigung Quierschied gegen den Favoriten FK Pirmasens zusammenfassen. Den 200 Zuschauern am Franzenhaus bot sich eine Partie, die von Beginn an jede Menge Tempo hatte.

29.09.2023, 21:20 Uhr

SpVgg Quierschied gegen FK Pirmasens gefordert 16 Bilder Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann

Trotz eines starkes Auftritts und großem Kampf verlor die Sportvereinigung Quierschied am Freitagabend mit 0:2 gegen den Aufstiegsfavoriten FK Pirmasens. Dabei entschied erneut ein großer Patzer in der Quierschieder Abwehr das Spiel. Vor 200 Zuschauern am Franzenhaus begann die Partie mit extrem viel Dampf. Beide Mannschaften gingen voll drauf und waren sehr intensiv unterwegs.