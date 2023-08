Unentschieden gegen Bitburg Diefflen verliert trotz Aufholjagd weiße Heimweste

Der mit aufgerückte Innenverteidiger Jan Eichmann hätte am Freitagabend die Aufholjagd von Fußball-Oberligist FV Diefflen im Heimspiel gegen den FC Bitburg krönen können: Nachdem der FV in einer turbulenten Partie mit einigen Aluminium-Treffern und einem Feldverweis aus einem 0:2-Pausenrückstand ein 2:2 gemacht hatte, gab es in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch einmal eine Ecke für die Gastgeber.