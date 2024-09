Noah Diemann Warum der Traum von Hawaii warten muss

Gelungene Taktik: Noah Diemann heftete sich in Frankfurt eine Zeit lang einfach dem führenden Profi Kristian Blummenfelt an die Fersen. Blummenfelt gewann den Ironman, Diemann wurde am Ende Vize-Europameister der Altersklasse 18 bis 24. Nicht immer konnte er aber so lächeln wie hier kurz vorm Ziel.

Foto: Diemann