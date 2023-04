Fußball-Saarlandliga Saks bringt Borussia auf die Siegerstraße

Neunkirchen/Eppelborn · Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen hat am Samstag das Kreis-Duell gegen die FSG Ottweiler-Steinbach deutlich mit 5:0 (2:0)gewonnen. Der FV Eppelborn hatte derweil am Samstag in der Saarlandliga gegen Schlusslicht FV Bischmisheim mehr Mühe als erwartet.

24.04.2023, 15:52 Uhr

Mit ganz viel Köpfchen: Kevin Saks (rechts) erzielte die ersten beiden Tore seiner Neunkircher Borussia im Kreis-Derby gegen die FSG Ottweiler-Steinbach. Beide Male war Saks mit dem Kopf erfolgreich. Foto: Steven Mohr/FNS

Von Philipp Semmler

Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen hat im ersten Spiel nach der einvernehmlichen Trennung zwischen dem Club und dem bisherigen Übungsleiter Thorsten Lahm (wir berichteten) einen deutlichen Sieg gefeiert. Die Borussia gewann am Samstag das Kreis-Duell gegen die FSG Ottweiler-Steinbach vor rund 300 Zuschauern zu Hause mit 5:0 (2:0).„Ich bin von der Art und Weise, wie die komplette Mannschaft gespielt hat, begeistert“, freute sich Neunkirchens Sportvorstand Gunther Persch.