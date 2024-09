Handball Oberliga Die Saison startet mit einem Hammer

Saarbrücken · Ein neuer Name für die Spielklasse, zwei Trainerwechsel, zwei Top-Favoriten und eine Knaller-Partie zum Auftakt: An diesem Wochenende starten die Handballer in die Oberliga-Saison 2024/25.

05.09.2024 , 19:00 Uhr

Michael Bauer, der hier zum Wurf ansetzt, verpasste vergangene Saison den Meistertitel mit dem HC St. Ingbert-Hassel nur knapp. Drei Punkte lag sein Team hinter Meister HG Saarlouis II. Zum Start in die neue Saison kommt es gleich zum Top-Duell mit dem letztjährigen Tabellendritten Merzig/Hilbringen. Foto: Christine Funk

Von Frank Faber