HSG Marpingen-Alsweiler Das Abenteuer Eliteliga beginnt

Welch ein Auftakt in der Handball-Oberliga: An diesem Samstag, 18 Uhr, steigt in der Sporthalle Alsweiler das brisante Derby zwischen den Black Bulls und Aufsteiger DJK Oberthal. Wie in der vergangenen Saison geht es für die Bulls von Trainer Oliver Zeitz wieder um den Verbleib in der Liga. „Wir haben uns verjüngt, dem Kader fehlt es etwas an Erfahrung“, meint der 40-Jährige. Neu dabei sind Torwart Daniel Backes und Rückraumspieler Tim Jost (kamen beide von der MSG Merchweiler/Itzenplitz) sowie Nachwuchsakteur Noah Ludwig (JSG Mosel/Ruwer). Besonders im Rückraum verfügen die Bulls mit Niklas Kiefer, Malik Recktenwald, Mike Groß und dem spielenden Trainer Konstantin Menzer über ein spiel- und wurfstarkes Quartett. Oberthal hat sich mit den Neuzugängen Thorben Möhlecke (Rückraum, von der SG Zweibrücken II) und David Saradeth (Kreis, TS Rodalben) verstärkt. „Unser Ziel ist, in der Klasse drinzubleiben, die Derbys zu gewinnen und den einen oder anderen Großen der Liga zu ärgern“, sagt DJK-Linksaußen Jan Hippchen.