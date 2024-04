Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nach 0:3 in Pirmasens – Quierschied steigt in die Saarlandliga ab

Nach der 0:3-Niederlage beim FK Pirmasens steigt die Sportvereinigung Quierschied nach nur einem Jahr in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wieder in die Saarlandliga ab. „Für uns ist das jetzt keine Überraschung mehr. Trotzdem haben wir den Anspruch an uns selber, bis zum Saisonende in jedem Spiel Vollgas zu geben“, sagt Quierschieds Sportvorstand Kai Berrang.