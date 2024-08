Deutsche Meisterschaften im Mountainbike Die Mountainbike-Elite in Orscholz

Einmal im Jahr wird die Region um Orscholz an der Saarschleife zum Mekka für Mountainbiker aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. An diesem Sonntag, 11. August, gehen auch Fahrer bei der deutschen Meisterschaft an den Start, die im Rahmen der 20. Ausgabe „Saarschleifen Bike + Run“ ausgetragen wird.