Rallye Kohle & Stahl Der Titelkampf ist so spannend wie lange nicht mehr

Nach vier von sechs Wertungsläufen führen Kevin Müller/Stefanie Spreitzer (Kempenich/Lorch) im Toyota Yaris GR die Meisterschaft mit 63,87 Punkten an – knapp vor den Titelverteidigern Max Reiter und Conny Nemenich (Dillingen/Merchweiler) im Peugeot 208 Rally4, die auf 62,80 Punkte kommen. Stefan Petto (Nonnweiler, 59,26 Punkte) belegt im Opel Corsa derzeit den dritten Platz, hat aber mit Jeremy Palm (Merchweiler) einen starken Nachwuchsfahrer im Suzuki Swift dicht auf den Fersen. Der Förderfahrer des ADAC Saarland setzt mit beständig guten Platzierungen zum Sprung aufs Podium an. Da die Punkte in der Meisterschaft abhängig von der Anzahl der Teilnehmer in der jeweiligen Klasse vergeben werden und es Zusatzpunkte für die Gesamtplatzierung gibt, ist die Ausgangslage so spannend wie lange nicht.