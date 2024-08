Weltmeisterschaftn der Masters-Athleten Mit 91 Jahren zur Leichtathletik-WM

Schwedens zweitgrößte Stadt Göteborg ist noch bis 25. August Schauplatz der Weltmeisterschaften der Masters-Athleten, also der Leichtathleten ab 35 Jahren. Unter den mehr als 8000 Athleten aus 111 Ländern sind auch zehn Saarländer. Allen voran Margret Klein-Raber, die in der Klasse W 60 drei Disziplinen bestreitet: Hammerwurf, Gewichtswurf und Wurf-Fünfkampf. Als Welt- und Europameisterin 2023 im Gewichtswurf gehört sie zum engen Favoritenkreis. Mit dabei ist auch ihr 91-jähriger Vater Alfons Klein, der in der Klasse M 90 für den TV Düppenweiler Diskus wirft.