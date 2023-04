Handball-Oberliga Pesic soll für neue Impulse sorgen

Mirko Pesic übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt bei den Handballfreunden Illtal. Das gab der Oberligist am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Pesic erhält einen Einjahresvertrag und wird das Interims-Duo um Trainer Pascal Seiler und Co-Spielertrainer David Pfiffer beerben. Im 25. Saisonspiel empfangen die Handballfreunde am Sonntag um 18 Uhr die HSG Worms in der Hellberghalle in Eppelborn.