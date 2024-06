Qualifikation für die Saarland Open Ein gutes Omen für das Heimspiel?

Am Sonntag um 11 Uhr beginnt das größte Turnier mit der Qualifikation der Männer. Von 36 Spielern, die in der Qualifikation starten, rücken insgesamt acht Spieler ins Hauptfeld auf und dürfen gegen die bereits 24 gesetzten Spieler weiter vom großen Wurf träumen. Rund um internationale Spieler, etwa aus Argentinien, Georgien, Italien, den Niederlande und den USA, findet sich mit Milan Welte auch ein Saarländer wieder. Der in Schwalbach geborene 23-Jährige, der Ende 2019 schon bei der Jugendausgabe der US-Open auf sich aufmerksam machen konnte, startet ebenfalls am Sonntag in der Qualifikation. Vielleicht ein gutes Omen, denn auch bei den US-Open der Jugend startete Welte aus der Qualifikation und schlug auf dem Weg bis ins Viertelfinale sogar zwei Top-10-Spieler.