VfB Theley Wenn ein Schritt zurück zum Schritt nach vorn wird

Er will einfach nur spielen. So oft es geht und so lange es geht: 29 Mal war Matthias Gard in den vergangenen zwei Spielrunden für Fußball-Saarlandligist SV Hasborn im Einsatz gewesen, mehrfach kam er dabei von der Bank. Zu wenig für den ambitionierten Fußballer. „Nach zwei Jahren habe ich gemerkt, dass ich mehr Spielzeit brauche“, sagt der 20-Jährige.