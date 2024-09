Mattes Wendorf belegt im Schwarzwald Platz zwei Erfolgreicher Saisonauftakt für das Biathlon-Team Saarland

Mattes Wendorf vom Biathlon-Team Saarland hat beim Saisonstart des deutschen Schülercups in Schönwald (Hochschwarzwald) gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Zum Auftakt des Wochenendes belegte der Schüler aus Kirkel-Limbach bei schwierigen Bedingungen im Ringwertungsschießen Platz sechs in der Altersklasse 15 männlich. Damit sicherte er sich eine gute Ausgangsposition für den Skiroller-Verfolger in klassischer Technik über acht Kilometer am Samstag.