FC Palatia Limbach Limbach schenkt Elversberg vier Tore ein

„Ich denke, was uns als gesamte Mannschaft auszeichnet, ist die enorme Qualität im gesamten Kader. Wir haben nicht nur 14, 15 Spieler auf einem Level, sondern im Prinzip 22 bis 23. Wenn ein Spieler den Platz verlässt, kommt der nächste und ersetzt ihn eins zu eins“, sagt Mohr mit einem Blick auf die zweite Hälfte. Nach dem 2:1 von Tim Pommerenke in der 55. Minute hatten die Limbacher einen Dreierwechsel vollzogen: Unter anderem verließ Mohr das Feld, und es kamen Lukas Höh und Dustin Lill (65.). Und gleich in ihrer ersten gemeinsamen Aktion schlugen die beiden zu: Höh wurde von Lill zum 3:1 in Szene gesetzt (65.). Die Gäste hatten nun nicht mehr viel entgegenzusetzen und kassierten bei heißen Temperaturen in der zweiten Minute der Nachspielzeit auch noch das 1:4 durch Lucca Heib.