Tischfußball-Turnier in Saarbrücken Ein Bundestrainer, der einfach alle Spiele gewinnt

Vollbesetzte Tribünen, 968 Tischfußball-Spieler aus 29 Nationen, die an 130 Tischen in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle sage und schreibe 6511 Spiele in 35 Wettbewerbs-Kategorien ausspielten: Die „Leonhart World Series“, das weltweit wichtigste Turnier am deutschen Standard-Fabrikat, war wegen der inzwischen erreichten Dimensionen nach sieben Auflagen in St. Wendel in diesem Jahr in die saarländische Landeshauptstadt umgezogen. Bis Sonntag wurde im Meer aus Tischen gekickert, was das Zeug hält.